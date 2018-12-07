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Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности для браузера Safari

Компания Apple объявила о том, что их браузер Safari начнет использовать поддержку USB-ключа безопасности. Сейчас данная функция находится в тестовом режиме, но любой желающий может ознакомиться с ней в гостевой версии Safari.
Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности для браузера Safari

В ближайшем будущем для аутентификации в учетной записи Safari необходимо будет воспользоваться USB-ключом безопасности. Опять же стандартный режим авторизации никуда не денется, поэтому те, кто не захочет использовать ключ, не потеряют возможность пользоваться браузером.

О нововведении было указано в патчноуте к Safari Technology Previewe 71. В нем были перечислены все новые функции, которые появятся в браузер после ближайшего обновления: темный режим, веб-анимации и поддержка WebAuthn (API WebAuthentication). По словам разработчиков новой защиты, USB-ключ может обеспечить более эффективную сохранность данных учетной записи, злоумышленникам не удастся взломать его или применить для кражи информации метод фишинга.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:08

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