Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности для браузера Safari





В ближайшем будущем для аутентификации в учетной записи Safari необходимо будет воспользоваться USB-ключом безопасности. Опять же стандартный режим авторизации никуда не денется, поэтому те, кто не захочет использовать ключ, не потеряют возможность пользоваться браузером.О нововведении было указано в патчноуте к Safari Technology Previewe 71. В нем были перечислены все новые функции, которые появятся в браузер после ближайшего обновления: темный режим, веб-анимации и поддержка WebAuthn (API WebAuthentication). По словам разработчиков новой защиты, USB-ключ может обеспечить более эффективную сохранность данных учетной записи, злоумышленникам не удастся взломать его или применить для кражи информации метод фишинга.