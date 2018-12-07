Geely представила гибридный минивэн Jiaji
Компания Geely представила новый гибридный минивэн Jiaji. Данная презентация состоялась намного позже чем планировалось ранее, но причины этого пока неизвестны.
Представители Geely планировали представить гибридный минивэн Jiaji еще около месяца назад в рамках авто выставки в Гуанчжоу. Но дату презентации неожиданно перенесли. Сейчас в Интернете уже появились первые симки представленной Geely Jiaji. Также сообщается, что гибридный минивэн в длину составит около 4,8 метра.
новинка бензиновым двигателем на 1,8 литра с полной отдачей в 184 лошадиные силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в Geely Jiaji имеется 2 гибрида. Первый состоит из 1,5 литрового турбомотора и электродвижка с отдачей в 258 лошадиных сил. А во второй версии отдача не превышает 195 лошадиных сил. Цена гибридного минивэна Geely Jiaji пока не разглашается.
Представители Geely планировали представить гибридный минивэн Jiaji еще около месяца назад в рамках авто выставки в Гуанчжоу. Но дату презентации неожиданно перенесли. Сейчас в Интернете уже появились первые симки представленной Geely Jiaji. Также сообщается, что гибридный минивэн в длину составит около 4,8 метра.
новинка бензиновым двигателем на 1,8 литра с полной отдачей в 184 лошадиные силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в Geely Jiaji имеется 2 гибрида. Первый состоит из 1,5 литрового турбомотора и электродвижка с отдачей в 258 лошадиных сил. А во второй версии отдача не превышает 195 лошадиных сил. Цена гибридного минивэна Geely Jiaji пока не разглашается.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:48