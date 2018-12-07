Geely представила гибридный минивэн Jiaji





Представители Geely планировали представить гибридный минивэн Jiaji еще около месяца назад в рамках авто выставки в Гуанчжоу. Но дату презентации неожиданно перенесли. Сейчас в Интернете уже появились первые симки представленной Geely Jiaji. Также сообщается, что гибридный минивэн в длину составит около 4,8 метра.новинка бензиновым двигателем на 1,8 литра с полной отдачей в 184 лошадиные силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в Geely Jiaji имеется 2 гибрида. Первый состоит из 1,5 литрового турбомотора и электродвижка с отдачей в 258 лошадиных сил. А во второй версии отдача не превышает 195 лошадиных сил. Цена гибридного минивэна Geely Jiaji пока не разглашается.