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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети Топурию вернуться к Гуфу

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев обратился к известной российской певице Кети Топурии. Не секрет, что примерно месяц назад рэп-музыкант Гуф и певица Кети Топурия поставили точку в своих отношениях, правда, знаменитости до сих пор не объяснили, что стало причиной их расставания. И вот на днях о разрыве артистов решил высказаться и шоумен Рустам Солнцев.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети Топурию вернуться к Гуфу

По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», он прекрасно знает, почему Кети и Гуф когда-то начали встречаться, однако принял решение не говорить об этом в голос по моральным соображениям. И если одни встали на сторону Топурии, ведь многие уверены, что певица во время бросила рэпера, то Рустам, напротив, просит артистку вернуться к бывшему возлюбленному.

Солнцев даже привел в пример историю об «Аленьком цветочке», в которой девушка, опоздав на пять минут, увидела, что хозяин дворца превратился в чудовище.

«Возвращайся! И бери чувака на пороге! Без тебя ему худо» - заявил Рустам Солнцев в самом конце своего обращения.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети Топурию вернуться к Гуфу

На данный момент сложно сказать, прислушается ли Кети Топурия к экс-участнику «Дома-2» или нет. Впрочем, одно ясно точно – знаменитости очень нелегко дается расставание с избранником, ведь в последние дни певица то и дело делиться у себя на страничке в Instagram грустными мыслями.

К слову, на данный момент артистка пытается отыскать утешение в единственной дочери Оливии, о чем не так давно рассказала поклонникам.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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