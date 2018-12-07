Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети Топурию вернуться к Гуфу

«Возвращайся! И бери чувака на пороге! Без тебя ему худо» - заявил Рустам Солнцев в самом конце своего обращения.





По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», он прекрасно знает, почему Кети и Гуф когда-то начали встречаться, однако принял решение не говорить об этом в голос по моральным соображениям. И если одни встали на сторону Топурии, ведь многие уверены, что певица во время бросила рэпера, то Рустам, напротив, просит артистку вернуться к бывшему возлюбленному.Солнцев даже привел в пример историю об «Аленьком цветочке», в которой девушка, опоздав на пять минут, увидела, что хозяин дворца превратился в чудовище.На данный момент сложно сказать, прислушается ли Кети Топурия к экс-участнику «Дома-2» или нет. Впрочем, одно ясно точно – знаменитости очень нелегко дается расставание с избранником, ведь в последние дни певица то и дело делиться у себя на страничке в Instagram грустными мыслями.К слову, на данный момент артистка пытается отыскать утешение в единственной дочери Оливии, о чем не так давно рассказала поклонникам.