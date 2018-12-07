Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 получат стоимость от 140 долларов





В 2019 году устройства линейки Galaxy On и Galaxy J полностью заменит серия моделей Galaxy M. На данный момент источник располагает информацией только о Samsung Galaxy M10 и M20.По данным источника, близкого к разработчику, Galaxy M10 будет доступен по цене 140 американских долларов. А вот стоимость M20 составит примерно 215 долларов. Интересно, что компания может продавать устройства только через интернет-магазины для того, чтобы снизить цену.Цены, приведенные выше могут быть актуальными и для российского рынка, так как курсы рупии и рубля относительно доллара не сильно отличаются.Данных о характеристиках продукции Samsung пока мало. Так, Galaxy M10 получит восьмиядерную SoC Exynos 7870, а также 3 ГБ оперативки и 16-32 ГБ дополнительной памяти. Относительно Galaxy M20 можно сказать, что модель сможет похвастаться платформой SoC Exynos 7885, оперативной памятью в 3 ГБ и 32 ГБ флэш-памяти, и дисплеем в 2340 х 1080 пикселей.