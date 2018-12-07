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Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 получат стоимость от 140 долларов

Появилась информация относительно стоимости бюджетных Samsung Galaxy M10 и M20. Разработчик может ограничится продажей флагманов через интернет-магазины, чтобы снизить цену на новинки.
Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 получат стоимость от 140 долларов

В 2019 году устройства линейки Galaxy On и Galaxy J полностью заменит серия моделей Galaxy M. На данный момент источник располагает информацией только о Samsung Galaxy M10 и M20.

По данным источника, близкого к разработчику, Galaxy M10 будет доступен по цене 140 американских долларов. А вот стоимость M20 составит примерно 215 долларов. Интересно, что компания может продавать устройства только через интернет-магазины для того, чтобы снизить цену.

Цены, приведенные выше могут быть актуальными и для российского рынка, так как курсы рупии и рубля относительно доллара не сильно отличаются.

Данных о характеристиках продукции Samsung пока мало. Так, Galaxy M10 получит восьмиядерную SoC Exynos 7870, а также 3 ГБ оперативки и 16-32 ГБ дополнительной памяти. Относительно Galaxy M20 можно сказать, что модель сможет похвастаться платформой SoC Exynos 7885, оперативной памятью в 3 ГБ и 32 ГБ флэш-памяти, и дисплеем в 2340 х 1080 пикселей.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:24

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