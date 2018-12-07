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Виктория Боня резко осудила жену Павла Мамаева, обвиняющую её в интимной связи с футболистом

Звезда «Дома-2» Виктория Боня не смогла сдержать эмоций, после того, как узнала, что супруга футболиста Павла Мамаева - Алана обвинила ее в любовной связи с ее мужем.
Виктория Боня резко осудила жену Павла Мамаева, обвиняющую её в интимной связи с футболистом

На днях наш сайт уже сообщал о том, что Алана Мамаева, разоткровенничавшись с поклонниками, созналась им в том, что муж изменял ей с телезнаменитостью Викторией Боней. И вот несколько часов назад бывшая участница «Дома-2» решила ответить на обвинения супруги спортсмена.

Стоит напомнить, что началось все с того, что всех пользователей Сети начало интересовать, почему на очередной выпуск передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой обсуждалось лишение свободы Мамаева, была приглашена Боня, ведь девушка не так давно нелицеприятно отзывалась о футболисте.

По словам Аланы, Виктория появилась в студии только потому, что знала ее мужа довольно близко, так как была его любовницей. Несколько часов после заявлений супруги Мамаева Боня хранила молчание, однако считанные часы назад все-таки прокомментировала нападки девушки.
Виктория Боня резко осудила жену Павла Мамаева, обвиняющую её в интимной связи с футболистом

Экс-частница «Дома-2» не только назвала Алану «психопаткой», но и подчеркнула, что девушка льстит своему супругу. Также Виктория заявила, что очень хорошо общается с Александром Кокориным, и именно поэтому появилась на программе, ведь хотела поддержать своего близкого друга.

Боня даже дала совет Мамаевой. Девушка посоветовала Алане заниматься детьми, а не по пластическим хирургам бегать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31

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