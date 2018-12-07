Эксперты рассказали о самых частых неисправностях батарей на смартфонах





Сейчас на большей части смартфонов используется стандарт литий-ионных батарей. Для того, чтобы они вышли их строя, их необходимо разогреть до температуры в 150 градусов по Цельсию. Если же устройство начинает само по себе разряжаться, это может свидетельствовать о неисправности смартфона или его отдельных комплектующих.Также часто выходят из строя аккумуляторы стандарта Li2, которые подвергаются постоянным перезарядкам. Из-за этого специалисты рекомендуют полностью разряжать смартфон, после чего подключать его к адаптеру. В противном случае объем аккумулятора будет постепенно снижаться, ввиду чего он потребует замены.