Эксперты рассказали о самых частых неисправностях батарей на смартфонах
Эксперты рассказали о самых распространенных причинах неисправности батарей в смартфонах. По словам специалистов, нередко аккумуляторы разряжаются при пониженных температурах или частых перезарядках, что говорит об определенных поломках.
Сейчас на большей части смартфонов используется стандарт литий-ионных батарей. Для того, чтобы они вышли их строя, их необходимо разогреть до температуры в 150 градусов по Цельсию. Если же устройство начинает само по себе разряжаться, это может свидетельствовать о неисправности смартфона или его отдельных комплектующих.
Также часто выходят из строя аккумуляторы стандарта Li2, которые подвергаются постоянным перезарядкам. Из-за этого специалисты рекомендуют полностью разряжать смартфон, после чего подключать его к адаптеру. В противном случае объем аккумулятора будет постепенно снижаться, ввиду чего он потребует замены.
Сейчас на большей части смартфонов используется стандарт литий-ионных батарей. Для того, чтобы они вышли их строя, их необходимо разогреть до температуры в 150 градусов по Цельсию. Если же устройство начинает само по себе разряжаться, это может свидетельствовать о неисправности смартфона или его отдельных комплектующих.
Также часто выходят из строя аккумуляторы стандарта Li2, которые подвергаются постоянным перезарядкам. Из-за этого специалисты рекомендуют полностью разряжать смартфон, после чего подключать его к адаптеру. В противном случае объем аккумулятора будет постепенно снижаться, ввиду чего он потребует замены.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:28