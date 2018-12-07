В Петербурге школьник выстрелил в мужчину в ходе спора об итогах ВОВ
В Петербурге 17-летний школьник выстрелил в мужчину из ракетницы в ходе спора об исходе Великой Отечественной войны. Пострадавший был госпитализирован с контузией глаза.
20 сентября в Петербурге на улице Бухарестской произошёл инцидент со школьником из 11 класса, который выстрелил в мужчину 32 лет из ракетницы. Оппоненты поспорили про итоги ВОВ и, не найдя компромисса, подрались. 17-летний парень избил петербуржца, после чего произвёл выстрел ему в лицо из ракетницы модели "Сигнал охотника".
Из-за ранения пострадавший получил контузию правого глаза. С травмами в области лица и кровоизлиянием его госпитализировали в Военную медицинскую академию Северной столицы.
Задержанный школьник предварительно оставил подписку о невыезде и был отпущен домой. Источники сообщают, что подросток связан с неформальным движением с националистическими взглядами.
20 сентября в Петербурге на улице Бухарестской произошёл инцидент со школьником из 11 класса, который выстрелил в мужчину 32 лет из ракетницы. Оппоненты поспорили про итоги ВОВ и, не найдя компромисса, подрались. 17-летний парень избил петербуржца, после чего произвёл выстрел ему в лицо из ракетницы модели "Сигнал охотника".
Из-за ранения пострадавший получил контузию правого глаза. С травмами в области лица и кровоизлиянием его госпитализировали в Военную медицинскую академию Северной столицы.
Задержанный школьник предварительно оставил подписку о невыезде и был отпущен домой. Источники сообщают, что подросток связан с неформальным движением с националистическими взглядами.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27