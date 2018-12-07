На The Game Awards-2018 анонсировали трейлер Mortal Kombat 11
На ежегодной церемонии награждения достижений в индустрии компьютерных игр The Game Awards-2018 анонсировали трейлер очередной версии компьютерной саги Mortal Kombat 11. Уже сейчас любители этой игры могут оформить предварительный заказ файтинга, с доступными стандартным и премиальным изданиями.
Разработчики игры презентовали немало обновлений. Так, создана обновлённая версия настройки персонажей и глобально обновлена графика. В перечень героев включены классические бойцы, а сюжетная версия обещает быть самой масштабной и зрелищной за всю историю существования компьютерной саги.
За сделанный предзаказ в качестве бонуса игроки получают доступ к тестированию игры и Шао Кана. Стоимость предварительного заказа стандартного издания составляет почти 1200 рублей, а премиального – 1659 рублей.
Разработчики игры презентовали немало обновлений. Так, создана обновлённая версия настройки персонажей и глобально обновлена графика. В перечень героев включены классические бойцы, а сюжетная версия обещает быть самой масштабной и зрелищной за всю историю существования компьютерной саги.
За сделанный предзаказ в качестве бонуса игроки получают доступ к тестированию игры и Шао Кана. Стоимость предварительного заказа стандартного издания составляет почти 1200 рублей, а премиального – 1659 рублей.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:36