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Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото

Поклонники не узнали Светлану Лободу на новом откровенном фото. На снимке звезда позирует на фоне синего неба с оголенными плечами.
Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото

По мнению поклонников, оставивших комментарии к фотографии, на ней Лобода выглядит не естественно, из-за чего снимок кажется обработанным. Сама звезда не стала отвечать на комментарии подобного рода, написав, что «хочет к океану».
Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото

Публикация за считанные минуты собрала более 40 тысяч лайков. Многие фанаты Лободы в комментариях отметили, что она очень быстро восстановилась после родов и имеет отличный женственный внешний вид.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:17

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