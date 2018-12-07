Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото





По мнению поклонников, оставивших комментарии к фотографии, на ней Лобода выглядит не естественно, из-за чего снимок кажется обработанным. Сама звезда не стала отвечать на комментарии подобного рода, написав, что «хочет к океану».Публикация за считанные минуты собрала более 40 тысяч лайков. Многие фанаты Лободы в комментариях отметили, что она очень быстро восстановилась после родов и имеет отличный женственный внешний вид.