Николай Басков подшутил в комментариях над свадьбой с Анастасией Волочковой
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с Николаем Басковым. В свою очередь певец не упустил возможность «подколоть» балерину.
Скандально известная Анастасия Волочкова выложила в своём официальном аккаунте в Instagram снимок, на котором она запечатлена со знаменитым певцом Николаем Басковым. Известная балерина указала в аннотациях, что их связь проверена временем и у них будет самая роскошная свадьба. Также она отметила, надетые на ней серьги - подарок от Баскова. В свою очередь артист добавил, свадьба, конечно же, у них состоится, однако у каждого своя.
Напомним, ранее ходил слух о романе звёздных персон. Артисты часто проводили вместе время в публичных заведениях и отдыхали на Мальдивах.
Скандально известная Анастасия Волочкова выложила в своём официальном аккаунте в Instagram снимок, на котором она запечатлена со знаменитым певцом Николаем Басковым. Известная балерина указала в аннотациях, что их связь проверена временем и у них будет самая роскошная свадьба. Также она отметила, надетые на ней серьги - подарок от Баскова. В свою очередь артист добавил, свадьба, конечно же, у них состоится, однако у каждого своя.
Напомним, ранее ходил слух о романе звёздных персон. Артисты часто проводили вместе время в публичных заведениях и отдыхали на Мальдивах.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:36