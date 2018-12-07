Николай Басков подшутил в комментариях над свадьбой с Анастасией Волочковой

Скандально известная Анастасия Волочкова выложила в своём официальном аккаунте в Instagram снимок, на котором она запечатлена со знаменитым певцом Николаем Басковым. Известная балерина указала в аннотациях, что их связь проверена временем и у них будет самая роскошная свадьба. Также она отметила, надетые на ней серьги - подарок от Баскова. В свою очередь артист добавил, свадьба, конечно же, у них состоится, однако у каждого своя.Напомним, ранее ходил слух о романе звёздных персон. Артисты часто проводили вместе время в публичных заведениях и отдыхали на Мальдивах.