Смартфон Sony Xperia Note Flex появился на новом видео
Новый смартфон Sony Xperia Note Flex появился на первом официальном видео. Презентация устройства запланирована на следующий год.
Главной особенностью Sony Xperia Note Flex должен стать раздвижной дисплей, который сделает смартфон полноценным аналогом планшета. Также представители компании отметили, что в открытом режиме диагональ экрана устройства будет составлять 8 дюймов, а в режиме смартфона – 5,9 дюйма.
Другие сведения о характеристиках флагмана Sony Xperia Note Flex отсутствуют, но он должен получить новый процессор и минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Релиз устройства может состояться после премьеры Samsung Galaxy X во второй половине следующего года.
Главной особенностью Sony Xperia Note Flex должен стать раздвижной дисплей, который сделает смартфон полноценным аналогом планшета. Также представители компании отметили, что в открытом режиме диагональ экрана устройства будет составлять 8 дюймов, а в режиме смартфона – 5,9 дюйма.
Другие сведения о характеристиках флагмана Sony Xperia Note Flex отсутствуют, но он должен получить новый процессор и минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Релиз устройства может состояться после премьеры Samsung Galaxy X во второй половине следующего года.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:18