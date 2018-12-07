Смартфон Sony Xperia Note Flex появился на новом видео





Главной особенностью Sony Xperia Note Flex должен стать раздвижной дисплей, который сделает смартфон полноценным аналогом планшета. Также представители компании отметили, что в открытом режиме диагональ экрана устройства будет составлять 8 дюймов, а в режиме смартфона – 5,9 дюйма.Другие сведения о характеристиках флагмана Sony Xperia Note Flex отсутствуют, но он должен получить новый процессор и минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Релиз устройства может состояться после премьеры Samsung Galaxy X во второй половине следующего года.