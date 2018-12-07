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Ученые: 4000 лет назад в Антарктиде произошла страшная катастрофа

В Антарктиде ученые обнаружили следы мощной катастрофы, случившейся более 4000 лет назад. Специалисты испанского Института наук о земле установили, что остров Десепшн появился после катастрофического извержения вулкана.
Ученые: 4000 лет назад в Антарктиде произошла страшная катастрофа

Впервые остров Десепшн был найден на территории Антарктиды в 1820 году. Долгое время считалось, что остров был сформирован не ранее 7000 лет назад, однако обнаруженные на нем следы вулканической катастрофы заставили ученых изменить мнение. Оказалось, что 4000 лет назад в этом районе произошел обвал вулканической кальдеры, под которой находилась магматическая камера (похожая кальдера существует в Йеллоустоунском национальном парке).

За 12 000 лет данный катаклизм стал самым масштабным в Антарктиде. После извержения появилась 8-километровая впадина, там и образовался остров. За прошедшее время он увеличился до 14 км в диаметре. Отмечается, что вулканическая активность на нем продолжается, за два десятилетия эксперты зарегистрировали на острове Десепшн более 20 извержений.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:48

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