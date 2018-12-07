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Алена Савкина (Рапунцель-младшая) совсем скоро может стать владелицей трёх квартир

Совсем скоро Ольга Рапунцель будет кусать локти, ведь ее беременной сестре Алене может достаться сразу три квартиры.
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) совсем скоро может стать владелицей трёх квартир

Вчера наш портал уже сообщал о том, что в семействе Рапунцелей назрел новый скандал. А все из-за того, что Ольга наотрез продолжает отказываться помогать своей сестре в конкурсе «Человек года 2018», в котором у будущей мамочки есть все шансы выиграть недвижимость в самой столице России.

Судя по всему, именно это и не устраивает Ольгу, которая не единожды заявляла, что на реалити-шоу «Дом-2» находится уже давно, и до сих пор ничего не получила от руководства проекта за свою работу и рейтинги, которые она создает.

Впрочем, даже в этой ситуации на сторону беременной Рапунцель-младшей встала ее мать. Татьяне Владимировне Григорьевской удалось подговорить свою мать, бабушку участниц, чтобы та выписала Олю из квартиры, если она откажется помогать сестре и очередная недвижимость достанется Алене.
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) совсем скоро может стать владелицей трёх квартир

И теперь, в случае, если Алена выиграет конкурс «Человек года 2018» она станет обладательницей трех квартир. Отметим, что первая недвижимость в родном городе Владивосток Рапунцель-младшей досталась от ее отца, вторую теперь обещает оставить бабушка, а третью, в случае, если она выиграет проектный конкурс, ей вручит реалити-шоу «Дом-2».

К слову, эту ситуацию уже принялись обсуждать в Сети. Многих, как оказалось, не устраивает то, что Алена может стать владелицей трех квартир.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:17

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