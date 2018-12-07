Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание пассажирке самолета искусственное дыхание и спас ей жизнь





Один из пассажиров рейса Москва-Симферополь, на котором присутствовал Александр Розенбаум, в социальной сети Facebook поведал, как исполнитель оказал помощь одной из женщин на борту воздушного судна. Мужчина рассказал, как одному из пассажиров стало плохо, бортпроводница не смогла оказать первую помощь, а лишь спросила, есть ли на борту врач. Но никто так и не откликнулся, а вот Александр Розенбаум сразу же кинулся на помощь потерявшей сознание женщине.Как известно многим преданным поклонникам музыканта, он по своей профессии является врачом. Знаменитость не смог оставаться в стороне и пришел на помощь. Певец сделал женщине искусственное дыхание, по прибытие в аэропорт женщина была госпитализирована.