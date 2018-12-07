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Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание пассажирке самолета искусственное дыхание и спас ей жизнь

Александр Розенбаум совершал перелет на борту воздушного судна Москва-Симферополь. Одному из пассажиров вдруг стало очень плохо и известный музыкант моментально оказал первую помощь.
Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание пассажирке самолета искусственное дыхание и спас ей жизнь

Один из пассажиров рейса Москва-Симферополь, на котором присутствовал Александр Розенбаум, в социальной сети Facebook поведал, как исполнитель оказал помощь одной из женщин на борту воздушного судна. Мужчина рассказал, как одному из пассажиров стало плохо, бортпроводница не смогла оказать первую помощь, а лишь спросила, есть ли на борту врач. Но никто так и не откликнулся, а вот Александр Розенбаум сразу же кинулся на помощь потерявшей сознание женщине.
Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание пассажирке самолета искусственное дыхание и спас ей жизнь

Как известно многим преданным поклонникам музыканта, он по своей профессии является врачом. Знаменитость не смог оставаться в стороне и пришел на помощь. Певец сделал женщине искусственное дыхание, по прибытие в аэропорт женщина была госпитализирована.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:19

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