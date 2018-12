Создатели первой Fallout представили игру The Outer Worlds

Авторы классической вселенной Fallout показали трейлер будущей игры The Outer Worlds. Леонард Боярски и Тим Кейн работают над RPG-проектом в студии Obsidian. Научно-фантастическая игра раскроет совершенно новую вселенную The Outer Worlds, напомнившую геймерам одновременно сам Fallout и Mass Effect.Как показано в ролике, главный герой находился в криосне, пока его не разбудили на границе Альциона и изученной человечеством галактики. Действие разворачивается в далёкой космической колонии землян. Протагониста затягивают в таинственный заговор, который игроку предстоит раскрыть тем или иным способом, чтобы спасти планету.Разработчики обещают в The Outer Worlds путешествия по неизведанным новым мирам и знакомство с различными фракциями. Выйдет игра на РС, Xbox One и PS4 в следующем году.При этом владельцы персональных компьютеров смогут приобрести RPG-шутер не в магазине Steam, а на недавно запущенной платформе от Epic Games. С окончательной датой выхода сотрудники Obsidian пока не определились.