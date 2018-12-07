В Татарстане пропала беременная 17-летняя девушка





Где сейчас пребывает пропавшая неизвестно, но близкие утверждают, что девушка уже не первый раз уходила из дома без предупреждения. Родительница не смогла дозвонится к дочери, поэтому нет информации в каком состоянии находится жительница республики.Близкие полагают, что девушка могла уехать в другой город к предполагаемому отцу ребенка.