Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с прикрытой листьями грудью
Эвелина Бледанс обнародовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором она лежит в ванне, а ее грудь прикрыта листьями стоящего рядом цветка. Поклонники отметили, что звезда отлично выглядит в свои годы, не стесняясь демонстрировать стройную фигуру.
Бледанс также отметила, что очень любит принимать ванны после трудового дня, так как подобное занятие доставляет ей большое удовольствие. Звезда рассказала и о различных косметических средствах, которые предпочитает использовать во время водных процедур у себя дома и в гостиницах.
Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков и массу комментариев. Многие фанаты отметили, что подписчики, оставляющие негативные комментарии, просто завидуют отличным формам Бледанс.
Бледанс также отметила, что очень любит принимать ванны после трудового дня, так как подобное занятие доставляет ей большое удовольствие. Звезда рассказала и о различных косметических средствах, которые предпочитает использовать во время водных процедур у себя дома и в гостиницах.
Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков и массу комментариев. Многие фанаты отметили, что подписчики, оставляющие негативные комментарии, просто завидуют отличным формам Бледанс.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:49