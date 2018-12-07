Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с прикрытой листьями грудью





Бледанс также отметила, что очень любит принимать ванны после трудового дня, так как подобное занятие доставляет ей большое удовольствие. Звезда рассказала и о различных косметических средствах, которые предпочитает использовать во время водных процедур у себя дома и в гостиницах.Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков и массу комментариев. Многие фанаты отметили, что подписчики, оставляющие негативные комментарии, просто завидуют отличным формам Бледанс.