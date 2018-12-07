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Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с прикрытой листьями грудью

Эвелина Бледанс обнародовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором она лежит в ванне, а ее грудь прикрыта листьями стоящего рядом цветка. Поклонники отметили, что звезда отлично выглядит в свои годы, не стесняясь демонстрировать стройную фигуру.
Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с прикрытой листьями грудью

Бледанс также отметила, что очень любит принимать ванны после трудового дня, так как подобное занятие доставляет ей большое удовольствие. Звезда рассказала и о различных косметических средствах, которые предпочитает использовать во время водных процедур у себя дома и в гостиницах.
Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с прикрытой листьями грудью

Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков и массу комментариев. Многие фанаты отметили, что подписчики, оставляющие негативные комментарии, просто завидуют отличным формам Бледанс.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:49

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