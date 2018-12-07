Испанские астрофизики зафиксировали возле экзопланеты гелиевое облако
Оказалось, что кометы не являются единственными космическими объектами, имеющими гелиевое облако вокруг орбиты. Испанские астрофизики зафиксировали экзопланету, лишенную атмосферы, за которой тянется «хвост».
Открытие зафиксировали в испанской обсерватории Калар-Альто и присвоили ей название WASP-69b. В ходе наблюдений учеными установлено, что экзопланета обладает необычной особенностью - поглощать свет звезд. Кроме WASP-69b на сегодняшний день астрофизиками открыто ещё 4 небесных тела с гелиевым облаком. В трёх из них гелий не выходит за пределы атмосферы, потому что объекты находятся на безопасном расстоянии от своего светила.
Данное открытие поможет ученым продвинуться в области изучения эволюции экзопланет и поможет понять процесс превращения газовых гигантов в твердые планеты. Ученые выдвинули теорию, что после полного испарения атмосферы на планете остаются лишь фрагменты породы.
Открытие зафиксировали в испанской обсерватории Калар-Альто и присвоили ей название WASP-69b. В ходе наблюдений учеными установлено, что экзопланета обладает необычной особенностью - поглощать свет звезд. Кроме WASP-69b на сегодняшний день астрофизиками открыто ещё 4 небесных тела с гелиевым облаком. В трёх из них гелий не выходит за пределы атмосферы, потому что объекты находятся на безопасном расстоянии от своего светила.
Данное открытие поможет ученым продвинуться в области изучения эволюции экзопланет и поможет понять процесс превращения газовых гигантов в твердые планеты. Ученые выдвинули теорию, что после полного испарения атмосферы на планете остаются лишь фрагменты породы.
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:00