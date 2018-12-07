Испанские астрофизики зафиксировали возле экзопланеты гелиевое облако





Открытие зафиксировали в испанской обсерватории Калар-Альто и присвоили ей название WASP-69b. В ходе наблюдений учеными установлено, что экзопланета обладает необычной особенностью - поглощать свет звезд. Кроме WASP-69b на сегодняшний день астрофизиками открыто ещё 4 небесных тела с гелиевым облаком. В трёх из них гелий не выходит за пределы атмосферы, потому что объекты находятся на безопасном расстоянии от своего светила.Данное открытие поможет ученым продвинуться в области изучения эволюции экзопланет и поможет понять процесс превращения газовых гигантов в твердые планеты. Ученые выдвинули теорию, что после полного испарения атмосферы на планете остаются лишь фрагменты породы.