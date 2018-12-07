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Юлия Барановская в Instagram трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Юлия Барановская обнародовала поздравление для сына в честь его дня рождения. Сегодня Артему исполнилось 13 лет, в честь чего звезда решила посвятить ему пост на своей странице в Instagram.
Юлия Барановская в Instagram трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Барановская отметила, что в возрасте Артема она с полной уверенностью может опереться на его «мужское плечо». Также она назвала сына своей главной гордостью и пожелала ему всегда оставаться таким же всесторонне развитым и интересным. К поздравлениям звезды присоединились и ее подписчики.
Юлия Барановская в Instagram трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Публикация собрала более 20 тысяч лайков за считанные минуты. Поклонники Барановской отметили, что Юлия Барановская очень любит своего сына, публикуя его снимки, и пожелали ему всего самого лучшего.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:42

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