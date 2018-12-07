Юлия Барановская в Instagram трогательно поздравила старшего сына с днем рождения





Барановская отметила, что в возрасте Артема она с полной уверенностью может опереться на его «мужское плечо». Также она назвала сына своей главной гордостью и пожелала ему всегда оставаться таким же всесторонне развитым и интересным. К поздравлениям звезды присоединились и ее подписчики.Публикация собрала более 20 тысяч лайков за считанные минуты. Поклонники Барановской отметили, что Юлия Барановская очень любит своего сына, публикуя его снимки, и пожелали ему всего самого лучшего.