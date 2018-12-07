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Семья звезды «Дома-2» Романа Гриценко не приняла его новую девушку Викторию

Родным экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко не понравилась его новая девушка Виктория.
Семья звезды «Дома-2» Романа Гриценко не приняла его новую девушку Викторию

На днях наш портал уже сообщал о том, что у бывшего поклонника Ольги Бузовой появилась девушка. На данный момент о новой возлюбленной Романа известно очень мало, однако точно сказать можно лишь одно – семья Гриценко не приняла девушку.

Почему Виктория не понравилась родным звезды «Дома-2», до сих пор не понятно. Известно только то, что перед тем, как знакомить новую избранницу с мамой, Рома решил представить ее своим младшим братьям.

Однако мелким хулиганам Перистая сразу же пришлась не по душе, и вместо того, чтобы попытаться найти с пассией старшего брата общий язык, они принялись буквально издеваться над ней.

Стоит отметить, что Роман после ухода с реалити-шоу «Дом-2» некоторое время пытался задержаться в Москве, где планировал покорить мир российского шоу-бизнеса, но ему этого так и не удалось сделать. Вполне вероятно, что проектный «альфа-самец» ждал помощи от телеканала «ТНТ» и близкой «подруги» Ольги Бузовой.
Семья звезды «Дома-2» Романа Гриценко не приняла его новую девушку Викторию

Когда же у Гриценко самостоятельно ничего не получилось, он решил вернуться в Петербург, где начал работать в одной из лучших компаний города. Сейчас Роман пытается стать известным блогером и на днях выпустил свой первый вайн, главными героями которого стали его младшие братья и девушка Виктория.

К слову, в Сети на днях появились слухи о том, что Роман может вернуться на «Дом-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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