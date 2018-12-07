Супруг Лаймы Вайкуле опроверг слухи об эмиграции певицы





Недавно начали активно распространяться слухи о том, что Лайма Вайкуле собирается покинуть родную Латвию. Преданным поклонникам показалось это очень странным. Они начали буквально засыпать певицу вопросами. А недавно муж знаменитости решил дать небольшое интервью. Андрей Латковский рассказал, что они ничего не продают и никуда не переезжает. Супруг известной исполнительницы заявил, что он даже не подозревает откуда могли взяться подобные слухи.Сама Лайма Вайкуле пока не давала ни каких комментариев по поводу эмиграции. Легендарная певица продолжает выступать, как в России, так и в Латвии. Также знаменитость занимается благотворительностью и различными социальными проектами, при этом ни о каком переезде она даже не задумывается.