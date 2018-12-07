Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году





В середине октября героиня сериала «История Горничной» подарила наследника Тиму Лодену. Имя малыша пара пока скрывает от общественности. В соцсетях родители ласково называют ребенка Пинат или Арахис.Сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца спустя пару дней после бракосочетания принцессы Евгении. Наследник гонщика Джеймса Мэттьюса стал первым кузеном принца Луи и Джорджа, а также принцессы Шарлотты.Малышка Рони Роуз Хадсон Фьюджикава родилась в начале октября. Девочка названа в честь прадеда музыканта.У актера двое сыновей от предыдущих отношений. Новая избранница родила Уилсону дочь. Малышку назвали Лайла Аранья.Актеры, поженившие два года назад, стали родителями в октябре. У пары родилась дочь.20 августа звезда сериала «Универ» второй раз стала мамой. Старшей дочери актрисы Арианне уже два года. Ее сестричку назвали Марией. Хилькевич решила не повторять прошлой ошибки и посвятить себя воспитанию малышки, так как совмещать материнство и карьеру очень сложно.В этом году ведущая стала бабушкой, а спустя некоторое время родила дочь Марию. Кудрявцева до последнего скрывала беременность, а теперь прячет от фанатов лицо девочки.В браке с Ольгой Бузовой футболист так и не успел завести детей. Модель быстро забеременела и родила возлюбленному дочь. Милана появилась в клинике Лапино. Ее вес составил 2940 гр. Именитый отец присутствовал на родах.За время беременности супруга хоккеиста поправилась на 21 килограмм. Несмотря на лишний вес, роды прошли нормально и в августе у пары появился сын Сережа. Вес мальчика составил 5,5 кг. Спустя 13 дней после счастливого момента звездная мама начала хвастаться подтянутым телом в купальнике.Избранник ведуньи проживает в Норвегии и работает простым плотником. 29 июня Хансен стал отцом прекрасного мальчика. Керро поделилась, что ребенок быстро меняется, растет, развивается, что указывает на быстротекущее время.Впереди у этих пар много запоминающихся моментов, связанных с воспитанием детей. Остается пожелать звездным родителям терпения, здоровья и любви.