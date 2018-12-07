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Лариса Рубальская просит поклонников не делать ей дорогостоящих подарков

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская недавно на своей странице в Instagram разместила пост с просьбой к поклонникам не делать ей дорогостоящих подарков. Лариса Алексеевна отметила, это очень приятно, но не стоит делать лишние траты, она от этого неловко себя чувствует.
Лариса Рубальская просит поклонников не делать ей дорогостоящих подарков

Песни на слова поэтессы Ларисы Рубальской присутствуют в репертуаре многих звёзд российской эстрады. Их исполняют и Алла Пугачёва, и Филипп Киркоров, и Михаил Муромов, Алсу, Татьяна Овсиенко и многие другие. Наверное, именно поэтому имя Рубальской известно практически каждому на постсоветском пространстве. Лариса Алексеевна имеет множество поклонников, которые по достоинству ценят её литературный талант и человеческие качества.

Недавно в своём Instagram-аккаунте она разместила фотографию огромной корзины с живыми цветами, и обратилась к своим подписчикам с просьбой не делать ей таких, несомненно, приятных, но очень дорогих презентов.

Поклонники поэтессы остались с ней не согласны. Некоторые из них отмечают, цветы получать очень приятно и не стоит рассматривать их стоимость. Нужно благодарить фанатов, способных так красиво радовать своего кумира. Некоторые же уверены, скоро в жизни 73-летней поэтессы произойдут изменения, и человек, дарящий такие подарки, сделает предложение руки и сердца. Подобные комментарии Лариса Рубальская пока оставила без ответов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:12

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