Лариса Рубальская просит поклонников не делать ей дорогостоящих подарков

Песни на слова поэтессы Ларисы Рубальской присутствуют в репертуаре многих звёзд российской эстрады. Их исполняют и Алла Пугачёва, и Филипп Киркоров, и Михаил Муромов, Алсу, Татьяна Овсиенко и многие другие. Наверное, именно поэтому имя Рубальской известно практически каждому на постсоветском пространстве. Лариса Алексеевна имеет множество поклонников, которые по достоинству ценят её литературный талант и человеческие качества.Недавно в своём Instagram-аккаунте она разместила фотографию огромной корзины с живыми цветами, и обратилась к своим подписчикам с просьбой не делать ей таких, несомненно, приятных, но очень дорогих презентов.Поклонники поэтессы остались с ней не согласны. Некоторые из них отмечают, цветы получать очень приятно и не стоит рассматривать их стоимость. Нужно благодарить фанатов, способных так красиво радовать своего кумира. Некоторые же уверены, скоро в жизни 73-летней поэтессы произойдут изменения, и человек, дарящий такие подарки, сделает предложение руки и сердца. Подобные комментарии Лариса Рубальская пока оставила без ответов.