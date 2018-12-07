В Детройте Lexus покажет хардкорное купе RC F Track Edition





Однако ранее в Сети были опубликованы шпионские фотоснимки спортивного автомобиля. Судя по фотографии, из карбона у Lexus RC F Track Edition будет изготовлен еще и капот. Новую модификацию оснастили улучшенной передней решеткой, усовершенствованным бампером, а также увеличенными воздухозаборниками. Эксперты полагают, что трековый вариант спорткара выйдет с модернизированной подвеской и более мощными тормозами.[center[/center]О том, насколько мощным у Lexus RC F Track Edition будет мотор пока неизвестно. Стандартный вариант купе оборудован 5,0-литровым V8 мотором, выдающим 477 л.с. и 530 Нм крутящего момента. На то, что трековая модификация получит более мощный мотор, указывают увеличенные воздухозаборники и вентиляционные отверстия на капоте. Цена на модифицированный автомобиль пока не объявлена, но стандартное купе в России можно приобрести за 6 484 000 рублей.