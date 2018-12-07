АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Объявлены ориентировочные сроки релиза нового кроссовера Audi Q4

Немецкая компания объявила об ориентировочных сроках выпуска нового автомобиля. Релиз кроссовера Audi Q4 ожидается в конце 2019 года.
Объявлены ориентировочные сроки релиза нового кроссовера Audi Q4

Автомобилестроительная немецкая компания вывела на тестирование новый кроссовер Q4. Среди автолюбителей уже около пяти лет ведутся разговоры о данном автомобиле. Во время тестового заезда разработчики основательно замаскировали кузов автомобиля камуфляжным покрытием, чтобы лишняя информация не утекла в Сеть. Однако некоторые детали инсайдерам всё же удалось зафиксировать на фото.

В конце ноября 2018 года дизайнер немецкой компании Андреас Миндт поделился новой информацией. По его словам, Audi Q4 является самостоятельной моделью, а не обновлённой версией Q3, благодаря некоторым уникальным особенностям. Однако больше никаких деталей он не раскрыл. Возможно, именно это отличие и скрыто за камуфляжным покрытием.

Существует также предположение, что новый автомобиль от Audi не выйдет под названием Q4, а получит название Q3 Sportback. Представители немецкой компании не прокомментировали данный слух. Вероятно, они поделятся очередной информацией в начале следующего года.

Согласно информации зарубежных изданий, презентацию кроссовера от Audi следует ожидать в первой половине 2019 года, а релиз - ближе к началу 2020.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера
В Татарстане пропала беременная 17-летняя девушка
Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с
Объявлены ориентировочные сроки релиза нового
Юлия Барановская в Instagram трогательно
Семья звезды «Дома-2» Романа Гриценко не приняла
Рита Дакота опровергла слухи о новом романе
Татьяна Африкантова заявила, что вместо Рапунцель
Участники проекта "SIRIUS" проведут в изоляции
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем
Андрей Малахов заявил, что Ольга Бузова и Дмитрий
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина продолжает
Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон
Елена Захарова отпраздновала первый день рождения
Россиян в 2020 году могут обязать пройти платную
Учёные определили основную версию образования
Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на
"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала
Учёные связывают риск развития шизофрении с
Айза Анохина не может забеременеть из-за
Ксения Собчак сфотографировалась с бывшим мужем
Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея
Ксения Бородина показала в Instagram, как младшая
Американский ученый советует не бояться
Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой
Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в
Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое
Ученые успешно испытали мощнейший ионный
Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x
Просмотреть все новости