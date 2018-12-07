Объявлены ориентировочные сроки релиза нового кроссовера Audi Q4
Немецкая компания объявила об ориентировочных сроках выпуска нового автомобиля. Релиз кроссовера Audi Q4 ожидается в конце 2019 года.
Автомобилестроительная немецкая компания вывела на тестирование новый кроссовер Q4. Среди автолюбителей уже около пяти лет ведутся разговоры о данном автомобиле. Во время тестового заезда разработчики основательно замаскировали кузов автомобиля камуфляжным покрытием, чтобы лишняя информация не утекла в Сеть. Однако некоторые детали инсайдерам всё же удалось зафиксировать на фото.
В конце ноября 2018 года дизайнер немецкой компании Андреас Миндт поделился новой информацией. По его словам, Audi Q4 является самостоятельной моделью, а не обновлённой версией Q3, благодаря некоторым уникальным особенностям. Однако больше никаких деталей он не раскрыл. Возможно, именно это отличие и скрыто за камуфляжным покрытием.
Существует также предположение, что новый автомобиль от Audi не выйдет под названием Q4, а получит название Q3 Sportback. Представители немецкой компании не прокомментировали данный слух. Вероятно, они поделятся очередной информацией в начале следующего года.
Согласно информации зарубежных изданий, презентацию кроссовера от Audi следует ожидать в первой половине 2019 года, а релиз - ближе к началу 2020.
Автомобилестроительная немецкая компания вывела на тестирование новый кроссовер Q4. Среди автолюбителей уже около пяти лет ведутся разговоры о данном автомобиле. Во время тестового заезда разработчики основательно замаскировали кузов автомобиля камуфляжным покрытием, чтобы лишняя информация не утекла в Сеть. Однако некоторые детали инсайдерам всё же удалось зафиксировать на фото.
В конце ноября 2018 года дизайнер немецкой компании Андреас Миндт поделился новой информацией. По его словам, Audi Q4 является самостоятельной моделью, а не обновлённой версией Q3, благодаря некоторым уникальным особенностям. Однако больше никаких деталей он не раскрыл. Возможно, именно это отличие и скрыто за камуфляжным покрытием.
Существует также предположение, что новый автомобиль от Audi не выйдет под названием Q4, а получит название Q3 Sportback. Представители немецкой компании не прокомментировали данный слух. Вероятно, они поделятся очередной информацией в начале следующего года.
Согласно информации зарубежных изданий, презентацию кроссовера от Audi следует ожидать в первой половине 2019 года, а релиз - ближе к началу 2020.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:48