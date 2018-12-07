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Рита Дакота опровергла слухи о новом романе

Фанаты сгорают от нетерпения узнать, с кем же встречается звездная леди. Но Рита Дакота опровергла слухи о новом романе и сейчас её сердце свободно.
Рита Дакота опровергла слухи о новом романе

Знаменитость призналась на интернет-шоу "Нежный редактор", что сейчас она влюблена и это, по ее словам, состояние бабочек и мурашек, является самым лучшим чувством. Рита Дакота поведала, что об этом её песня под названием "Кофемолоко".

Поп-дива говорит, что сейчас у нее "роман с жизнью" и она старается увидеть в людях только лучшее. Рита Дакота перестала считать всех мужиков козлами и делится с фанатами своими радостными переживаниями.

Ранее ходили слухи. что Дакота встречается с Федором, снимавший клип звезды на Бали. Но звезда заявила, что он не бойфренд, а просто друг, который так же как и она пережил болезненное расставание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:36

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