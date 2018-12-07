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Татьяна Африкантова заявила, что вместо Рапунцель ребенка вынашивала суррогатная мать

Мама Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна сделала сенсационное заявление. По словам Татьяны Африкантовой, Ольга Рапунцель никогда не была беременна и у нее есть тому подтверждения.
Татьяна Африкантова заявила, что вместо Рапунцель ребенка вынашивала суррогатная мать

На днях родительница Марины в очередной раз вышла в прямой эфир, в котором как всегда решила поговорить с поклонниками на самые обсуждаемые темы в социальных сетях.

Не секрет, что Татьяна Владимировна довольно давно заработала себе славу не умеющей держать рот на замке, этот прямой эфир не стал исключением. Ведь в беседе со своими подписчиками женщина заявила, что маленькую Василису – дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, на самом деле вынашивала суррогатная мать.

«Никогда она беременная не ходила! У меня есть подтверждения моим словам! Суррогатная мать выносила им Василису! Тоже мне, нашли кого жалеть!» - заявила Татьяна Африкантова.

Татьяна Африкантова заявила, что вместо Рапунцель ребенка вынашивала суррогатная мать

Нужно сказать, что не все поверили в заявления матери Марины, ведь женщину уже несколько раз подлавливали на вранье и клевете, за что она однажды уже понесла наказание в суде.

Стоит вспомнить ситуацию, которая произошла с ее коллегой Ириной Александровной Агибаловой. Тогда Африкантова-старшая буквально прошлась по телебабушке, за что выплатила ей немаленькую сумму морального ущерба.

К слову, сейчас внимательные телезрители «Дома-2» заявляют, что понимают, почему Ольга Рапунцель так прохладно относится к малышке, ведь на самом деле она ей не родная дочь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

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