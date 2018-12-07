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Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина продолжает пиариться на попавшем в больницу Егоре Холявине

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Кристина Дерябина вовсю продолжает пиарить себя за счет других людей.
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина продолжает пиариться на попавшем в больницу Егоре Холявине

Вчера Кристина вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram и сообщила поклонникам неприятную новость. По словам Дерябиной, несколько дней назад ее коллегу по съемочной площадке - Егора Холявина обнаружили дома без сознания, после чего парня в срочном порядке доставили в больницу.

Также звезда «Дома-2» отметила, что на данный момент не смогла узнать всех подробностей госпитализации Егора, однако намерена в ближайшее время не только выяснить все детали, но и сразу же сообщить их своим подписчикам.

По предположениям Кристины, Холявина увезли в больницу только потому, что его организм не смог выдержать такого большого количества пластических операций и ситуация попросту вышла из-под контроля.

«Мои хорошие, Егору срочно нужна помощь! Конечно, желательно, чтобы помог федеральный канал. Если у кого-то из вас есть влиятельные знакомые, прошу вас, помогите!» - со слезами на глазах умоляла Дерябина своих подписчиков в прямом эфире.

Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина продолжает пиариться на попавшем в больницу Егоре Холявине

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи восприняли мольбы о помощи участницы «Дома-2» как пиар на чужом горе, за счет которого Кристина хочет не только увеличить свою популярность, но и прибавить количество подписчиков, что позволит ей хорошо зарабатывать.

«Тут горе такое, а ты на федеральные каналы вздумала бежать» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:56

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