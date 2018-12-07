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Участники проекта "SIRIUS" проведут в изоляции три года для полета на Луну

Добровольцы, принимающие участие в международном проекте «SIRIUS», проведут три года в абсолютной изоляции от окружающего мира. Эксперимент будет иметь три этапа, продолжительность каждого из них составит около года.
Участники проекта "SIRIUS" проведут в изоляции три года для полета на Луну

Научное исследование будет проводиться в уникальном наземном комплексе, условия на котором максимально приближены к реальным. В нём принимают участие добровольцы из России и из других стран. Результатом эксперимента должны стать поведение и самочувствие людей во время длительных космических перелётов на Луну и Красную планету.

Специалисты рассказали, сейчас проходит один из небольших этапов эксперимента продолжительностью четыре месяца, а в будущем году пройдёт этап в два раза длиннее, восьмимесячный. В дальнейшем же планируется проведение трёх этапов изоляции добровольцев, что в общей сложности составит три года.

Отмечается, изначально планировался только один годовой эксперимент, но потом было решено провести три. При этом специалисты рассказывают, люди, принимающие участие в эксперименте, будут заняты на протяжении всего своего нахождения в изоляции, тестированием различных систем, имитирующих полёт в космическом корабле.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:24

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