Участники проекта "SIRIUS" проведут в изоляции три года для полета на Луну





Научное исследование будет проводиться в уникальном наземном комплексе, условия на котором максимально приближены к реальным. В нём принимают участие добровольцы из России и из других стран. Результатом эксперимента должны стать поведение и самочувствие людей во время длительных космических перелётов на Луну и Красную планету.Специалисты рассказали, сейчас проходит один из небольших этапов эксперимента продолжительностью четыре месяца, а в будущем году пройдёт этап в два раза длиннее, восьмимесячный. В дальнейшем же планируется проведение трёх этапов изоляции добровольцев, что в общей сложности составит три года.Отмечается, изначально планировался только один годовой эксперимент, но потом было решено провести три. При этом специалисты рассказывают, люди, принимающие участие в эксперименте, будут заняты на протяжении всего своего нахождения в изоляции, тестированием различных систем, имитирующих полёт в космическом корабле.