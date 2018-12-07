Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем Басковым

"Наши с Колей отношения были проверены временем. Он мой самый настоящий мужчина. Нас ждёт самая весёлая, роскошная и зажигательная свадьба!" - пишет блогерша.

"А у нас съёмка о любви. Скоро на канале "Россия"!" - подписала знаменитость очередное фото из того же зала-студии.

На странице Волочковой появился неоднозначный пост о свадьбе с Басковым. Прима показала совместное фото с певцом, назвав его самым лучшим мужчиной. Балерина отметила, что торжество будет весёлым и пышным, а также похвасталась необычными крупными серьгами от близкого друга. До этого на страницах знаменитостей уже появлялись фотографии друг с другом, что заставило многих пользователей Сети говорить о романе Волочковой и Баскова.Впрочем, большинство решило, что на самом деле звёзды будут лишь вести чужое свадебное мероприятие. Это подтверждают вечерние наряды примы и певца, а также зал ресторана, в котором они сфотографировались.Однако интрига не развеялась, и вскоре Волочкова дала подписчикам очередной намёк.Отметим, что подписчики примы давно гадают, какой таинственный мужчина появляется в её загородном доме и делает обнажённые снимки своей пассии. Волочкова раскрыла лишь то, что новый её сожитель не имеет детей и ещё ни разу не состоял в браке.