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Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем Басковым

Анастасия Волочкова на своей странице Instagram объявила о свадьбе с Николаем Басковым. Также балерина получила в подарок от "жениха" роскошные серьги.
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем Басковым

На странице Волочковой появился неоднозначный пост о свадьбе с Басковым. Прима показала совместное фото с певцом, назвав его самым лучшим мужчиной. Балерина отметила, что торжество будет весёлым и пышным, а также похвасталась необычными крупными серьгами от близкого друга. До этого на страницах знаменитостей уже появлялись фотографии друг с другом, что заставило многих пользователей Сети говорить о романе Волочковой и Баскова.

Впрочем, большинство решило, что на самом деле звёзды будут лишь вести чужое свадебное мероприятие. Это подтверждают вечерние наряды примы и певца, а также зал ресторана, в котором они сфотографировались.

"Наши с Колей отношения были проверены временем. Он мой самый настоящий мужчина. Нас ждёт самая весёлая, роскошная и зажигательная свадьба!" - пишет блогерша.

Однако интрига не развеялась, и вскоре Волочкова дала подписчикам очередной намёк.

"А у нас съёмка о любви. Скоро на канале "Россия"!" - подписала знаменитость очередное фото из того же зала-студии.

Отметим, что подписчики примы давно гадают, какой таинственный мужчина появляется в её загородном доме и делает обнажённые снимки своей пассии. Волочкова раскрыла лишь то, что новый её сожитель не имеет детей и ещё ни разу не состоял в браке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:10

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