Елена Захарова отпраздновала первый день рождения дочери

В прошлом году Елена Захарова родила второго ребёнка, через семь лет после утраты первого. Она призналась, что очень переживала за эти роды и думала, что уже не сможет иметь детей. Своего новорожденного ребёнка, а также его отца актриса до сих пор не демонстрирует публике. Также артистка скрывает имя своей дочери.В 2011 году от острого инфекционного заболевания умерла не прожившая и года маленькая дочь Елены Захаровой Мария. Медики боролись за жизнь ребёнка, но так и не смогли его спасти. По словам врачей, болезнь всё сильней развивалась в организме грудной девочки с каждым новым днём, и шансы на то, что она оправится, практически отсутствовали.На своём официальном аккаунте в Instagram Захарова опубликовала фото, на котором она символично держит в руках детскую обувь. Из аннотаций к фото становится ясно, что актриса опубликовала данную запись по случаю дня рождения появившейся год назад дочери.