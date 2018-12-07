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Россиян в 2020 году могут обязать пройти платную регистрацию смартфона

Согласно новому законопроекту россиянам в 2020 году придется пройти платную регистрацию своего мобильного устройства или планшета. Если процедуру не пройти, то телефон окажется не зарегистрированным в базе данных, а значит, мобильные операторы не смогут его обслуживать.
Россиян в 2020 году могут обязать пройти платную регистрацию смартфона

По словам председателя комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилы Боковой, данный законопроект был предложен и подготовлен сенаторами Совета Федерации. Под регистрацией подразумевается ввод системы контроля смартфонов и планшетов по идентификации IMEI.

По мнению сенаторов, нововведение может свести на нет перепродажу ворованных устройств, и позволит сократить долю «серых» телефонов на российском рынке мобильных аппаратов. Однако платить за регистрацию придется самим абонентам, стоимость внесения одного устройства в базу данных составит приблизительно 100 рублей. В скором времени законопроект начнут рассматривать в Госдуме РФ.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:28

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