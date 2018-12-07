Россиян в 2020 году могут обязать пройти платную регистрацию смартфона





По словам председателя комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилы Боковой, данный законопроект был предложен и подготовлен сенаторами Совета Федерации. Под регистрацией подразумевается ввод системы контроля смартфонов и планшетов по идентификации IMEI.По мнению сенаторов, нововведение может свести на нет перепродажу ворованных устройств, и позволит сократить долю «серых» телефонов на российском рынке мобильных аппаратов. Однако платить за регистрацию придется самим абонентам, стоимость внесения одного устройства в базу данных составит приблизительно 100 рублей. В скором времени законопроект начнут рассматривать в Госдуме РФ.