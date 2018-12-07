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Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на 10 кг

После переезда на океан Наталья Фриске сильно похудела. Девушка публиковала множество фотографий с острова Шри-Ланка, где она сейчас проживает, и ее подписчики заметили, что сестра покойной певицы Жанны Фриске сбросила лишний вес.
Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на 10 кг

Наталья Фриске считает, что почти вернулась в прежнюю форму. Для максимально удовлетворительного состояния осталось сбросить всего 4 кг и можно будет выдохнуть. При этом, по ее словам, девушка никакими диетами не пользуется. Она просто сочетает правильное питание и спорт, наконец-то взявшись за себя.

Нашлись у Натальи Фриске недоброжелатели. Язвительная подписчица заострила внимание на обвисшей груди Фриске, хотя та никогда не рожала и не кормила ребенка грудью. На это Наталья Фриске ответила, что иногда грудь обвисает, если быстро сбросить большое количество веса. На данный момент девушка похудела почти на 10 кг.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

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