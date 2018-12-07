Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на 10 кг
После переезда на океан Наталья Фриске сильно похудела. Девушка публиковала множество фотографий с острова Шри-Ланка, где она сейчас проживает, и ее подписчики заметили, что сестра покойной певицы Жанны Фриске сбросила лишний вес.
Наталья Фриске считает, что почти вернулась в прежнюю форму. Для максимально удовлетворительного состояния осталось сбросить всего 4 кг и можно будет выдохнуть. При этом, по ее словам, девушка никакими диетами не пользуется. Она просто сочетает правильное питание и спорт, наконец-то взявшись за себя.
Нашлись у Натальи Фриске недоброжелатели. Язвительная подписчица заострила внимание на обвисшей груди Фриске, хотя та никогда не рожала и не кормила ребенка грудью. На это Наталья Фриске ответила, что иногда грудь обвисает, если быстро сбросить большое количество веса. На данный момент девушка похудела почти на 10 кг.
Наталья Фриске считает, что почти вернулась в прежнюю форму. Для максимально удовлетворительного состояния осталось сбросить всего 4 кг и можно будет выдохнуть. При этом, по ее словам, девушка никакими диетами не пользуется. Она просто сочетает правильное питание и спорт, наконец-то взявшись за себя.
Нашлись у Натальи Фриске недоброжелатели. Язвительная подписчица заострила внимание на обвисшей груди Фриске, хотя та никогда не рожала и не кормила ребенка грудью. На это Наталья Фриске ответила, что иногда грудь обвисает, если быстро сбросить большое количество веса. На данный момент девушка похудела почти на 10 кг.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00