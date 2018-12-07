Учёные связывают риск развития шизофрении с месяцем рождения человека





Для своих научных изысканий учёные привлекли более 2500 жителей Дании, у половины из которых медиками была диагностирована шизофрения различной степени тяжести. Исследователи анализировали образцы крови добровольцев, взятые в зрелом возрасте и в младенчестве. Результат показал недостаток витамина D ещё с детских лет у людей с диагнозом шизофрения. При этом большая часть этих пациентов родились в зимние или весенние месяцы, когда количество солнечного света уменьшено.Руководитель группы датских учёных Джон Макграт говорит, основной целью проводимых исследований является выявление причин развития психических расстройств, в частности, шизофрении и возможных способов диагностики и борьбы с ним. Поэтому они рассматривают все возможные варианты, даже те, которые на первый взгляд кажутся довольно странными.Ранее российские учёные проводили похожие исследования. Они выявили, среди россиян шизофрении более всего подвержены жители Алтайского края, Чукотки и Ненецкого автономного округа. Исследователи связывают этот факт с нехваткой солнечного света в названных регионах, а также с холодом и увеличенным употреблением спиртных напитков.