"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала модные советы своим подписчицам





В свой Instagram девушка выставила фото с шоу "Бородина против Бузовой", на которое она пришла в стильном "луке", на ней была одета чёрная, латексная юбка и леопардовая блузка. Ведущая Дома-2 устроила опрос среди подписчиц, попросив отдать свой голос "за" или "против" животных принтов в одежде.Также Ольга дала совет, чтобы они совсем не задумывались, что надевать, ведь главное подбирать всё гармонично и сочетать вещь с другими элементами в одежде.Напомним, что у Ольги Бузовой имеется ещё один бизнес, совестный с её сестрой Анной. Они являются владелицами бренда "Olga Buzova Desing".