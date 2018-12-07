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"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала модные советы своим подписчицам

Ольга Бузова, как всем известно, достаточно разносторонняя личность. Она успешно реализовала себя в качестве телевизионной ведущей, писательницы, певицы, а накануне предстала публике в качестве блогера-стилиста.
"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала модные советы своим подписчицам

В свой Instagram девушка выставила фото с шоу "Бородина против Бузовой", на которое она пришла в стильном "луке", на ней была одета чёрная, латексная юбка и леопардовая блузка. Ведущая Дома-2 устроила опрос среди подписчиц, попросив отдать свой голос "за" или "против" животных принтов в одежде.
"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала модные советы своим подписчицам

Также Ольга дала совет, чтобы они совсем не задумывались, что надевать, ведь главное подбирать всё гармонично и сочетать вещь с другими элементами в одежде.

Напомним, что у Ольги Бузовой имеется ещё один бизнес, совестный с её сестрой Анной. Они являются владелицами бренда "Olga Buzova Desing".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:44

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