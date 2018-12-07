Андрей Малахов заявил, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые "объединились в деле о пьяных футболистах"

Разумеется, такая "животрепещущая" тема не может пройти мимо основных скандальных программ отечественного телевидения. Вот и у себя в студии Андрей Малахов в очередной раз разбирал нашумевшую историю со спортсменами.Журналист со своей командой подключил всех, кто так или иначе причастен к арестованным: друзей, знакомых, спортивных журналистов, спортсменов, звёзд шоу-бизнеса.И вот в эфире Малахов заявил, что впервые после развода Тарасов и Бузова объединились в деле о пьяных футболистах. Однако ведущая Дома-2 свою позицию на передаче озвучила, а вот футболисту "Локомотива" слова так и не дали. По крайней мере, в передаче этого никто так и не увидел.Надо отметить, что, если раньше страна жаждала наказания Павлу и Александру, то сегодня большинство уверено, что ребятам достаточно, - они серьёзно напуганы и полностью раскаялись.Однако закон есть закон, и по решению суда Новый год Кокорин и Мамаев проведут в следственном изоляторе.