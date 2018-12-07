Ксения Собчак сфотографировалась с бывшим мужем Бузовой - Дмитрием Тарасовым

Несмотря на то, что многие представители шоубизнеса, также как и фанаты, осуждают парня в измене Ольге Бузовой, Ксения Собчак напротив - очень рада встрече. По крайней мере, это заметно по её выражению лица на фотографии.В комментариях негативные отзывы разделились: кто-то из поклонников осуждал Дмитрия за внешний вид и "рваную" одежду, а кто-то акцентировал своё внимание на неграмотности молодого человека.Напомним, что Дмитрий Тарасов, развёлся со скандалом с Ольгой Бузовой. Поговаривают, что причиной развода Тарабузиков стала модель Анастасия Костенко.