АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея Шабарина

Алиана Устиненко в очередной раз пришла на Дом-2 строить свою любовь, ведь брак с экс-участником проекта Александром Гобозовым не сложился. Сердце девушки покорил взрослый и весьма обеспеченный Андрей Шабарин.
Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея Шабарина

Андрей создал на Доме-2 "гарем", но ни с одной девушкой не смог построить серьёзных отношений. Алиана не побоялась плохой репутации мужчины, а решила, что с ней он станет совершенно другим. Девушка отправилась на "Остров любви" со своим новым мужчиной и только там поняла, что ошиблась в выборе.

Прощая множество раз недостойное поведение парня, Алиана Устиненко, "стиснув зубы" давала Андрею огромное количество шансов.
Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея Шабарина

Но совсем недавно к топовой участнице Дома-2 пришло озарение - она выбирает не тех мужчин. В голове девушки был один идеал - Александр Гобозов, который покорил её своими ухаживаниями и сладкими речами, но оказался точно таким же как Шабарин - любителем женщин и свободной жизни.

Алиана сказала, что на Андрея больше не держит зла и готова к новой жизни. Девушка улетела с острова, в настоящее время она проводит время со своим сыном Робертом, после чего снова придёт в периметр телепроекта.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные определили основную версию образования
Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на
"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала
Учёные связывают риск развития шизофрении с
Айза Анохина не может забеременеть из-за
Андрей Малахов заявил, что Ольга Бузова и Дмитрий
Ксения Собчак сфотографировалась с бывшим мужем
Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея
Ксения Бородина показала в Instagram, как младшая
Американский ученый советует не бояться
Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой
Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в
Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое
Ученые успешно испытали мощнейший ионный
Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x
Известная телеведущая Валентина Хамайко показала
Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega
Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии
Huawei представила новую модификацию смартфона
Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких
Знаменитости, лишенные родительских прав
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев
Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с
Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует
Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Просмотреть все новости