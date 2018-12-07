Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея Шабарина





Андрей создал на Доме-2 "гарем", но ни с одной девушкой не смог построить серьёзных отношений. Алиана не побоялась плохой репутации мужчины, а решила, что с ней он станет совершенно другим. Девушка отправилась на "Остров любви" со своим новым мужчиной и только там поняла, что ошиблась в выборе.Прощая множество раз недостойное поведение парня, Алиана Устиненко, "стиснув зубы" давала Андрею огромное количество шансов.Но совсем недавно к топовой участнице Дома-2 пришло озарение - она выбирает не тех мужчин. В голове девушки был один идеал - Александр Гобозов, который покорил её своими ухаживаниями и сладкими речами, но оказался точно таким же как Шабарин - любителем женщин и свободной жизни.Алиана сказала, что на Андрея больше не держит зла и готова к новой жизни. Девушка улетела с острова, в настоящее время она проводит время со своим сыном Робертом, после чего снова придёт в периметр телепроекта.