Ксения Бородина показала в Instagram, как младшая дочь поедает огурец с шоколадом

Заметно, что малышке было абсолютно всё равно на то, что её мама нервничает. На видео Бородина постоянно задаёт вопрос: "И что теперь делать, женщина?".Внимание привлёк стул, который полностью был выпачкан всем, что в это время ела Тея. Видимо, это далеко не первая испачканная мебель, ведь в видео малышка переспрашивает "А это что, тоже дорогой стул?".Видео, которые выставляют на свои страницы Ксения Бородина и её муж Курбан Омаров, очень веселят поклонников. Но они не знают, что по ту сторону экрана, родители тратят не только очень много нервов, но и денег, восстанавливая последствия "маленького урагана".Ведущая Дома-2 отмечает, что таких проблем с её старшей дочерью никогда не было, поклонники семьи всегда отмечают скромность и женственность Маруси, такими качествами наградить Тею точно нельзя. Ксения Бородина под своим постом написала: "мне кажется Мару смотрит на неё и думает, а мне что это всё можно было в детстве?".