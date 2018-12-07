Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в Instagram больше позитивных комментариев

Надо сказать, что Антон изменил своей супруге с её же подругой Викторией Романец. Кстати познакомился Антон с Викой как раз на дне рождения Феофилактовой. Ничего не подозревая, Женя пригласила подружку на торжество, а в "благодарность" Романец увела у неё мужа.Разумеется, после этого дружбе девушек пришёл конец, но со своим бывшим супругом Антоном Феофилактова ещё поддерживает довольно нормальные отношения.Сейчас Евгения налаживает свою личную жизнь, и у неё вроде бы есть мужчина. По крайней мере, она в микроблоге намекала, что её избранник бизнесмен.Кстати, у девушки самой есть собственный бутик, где она продает модную одежду. В последнее время Женя выкладывает довольно красивые снимки, где предстает в разных образах.А в последней публикации девушка пишет, что ей очень захотелось больше позитива у себя на странице. Своим фоловерам она предложила отметить своего близкого человека и признаться ему в любви. Феофилактова уверена, что людям не нужно быть скупыми на приятные слова.Своеобразный флешмоб Феофилактовой подписчики поддержали и щедро усыпали позитивными комментариями пост звезды Дома-2.