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Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в Instagram больше позитивных комментариев

Бывшая участница скандального телепроекта Дом-2 Евгения Феофилактова когда-то натерпелась от своего первого мужа Антона Гусева.

Надо сказать, что Антон изменил своей супруге с её же подругой Викторией Романец. Кстати познакомился Антон с Викой как раз на дне рождения Феофилактовой. Ничего не подозревая, Женя пригласила подружку на торжество, а в "благодарность" Романец увела у неё мужа.

Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в Instagram больше позитивных комментариев

Разумеется, после этого дружбе девушек пришёл конец, но со своим бывшим супругом Антоном Феофилактова ещё поддерживает довольно нормальные отношения.

Сейчас Евгения налаживает свою личную жизнь, и у неё вроде бы есть мужчина. По крайней мере, она в микроблоге намекала, что её избранник бизнесмен.

Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в Instagram больше позитивных комментариев

Кстати, у девушки самой есть собственный бутик, где она продает модную одежду. В последнее время Женя выкладывает довольно красивые снимки, где предстает в разных образах.

А в последней публикации девушка пишет, что ей очень захотелось больше позитива у себя на странице. Своим фоловерам она предложила отметить своего близкого человека и признаться ему в любви. Феофилактова уверена, что людям не нужно быть скупыми на приятные слова.

Своеобразный флешмоб Феофилактовой подписчики поддержали и щедро усыпали позитивными комментариями пост звезды Дома-2.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:28

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