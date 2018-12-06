Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует производительностью





А сегодня новая SoC уже была замечена в инфобазе Geekbench, и это уже дает понимание того, насколько сильна производительность её процессора.Так вот, новое устройство, по всей видимости тестовое, набрало более двух с половиной тысяч балов в режиме одного потока, и почти пять с половиной тысяч - в многопоточном режиме. Объем составляет шесть гигабайт при частоте в почти два гигагерца.Судя по названию, платформа будет производиться для среднего сегмента. И если это действительно соответствует планам, то производительность среднебюджетного устройства весьма порадует пользователей.