Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует производительностью
Около месяца тому назад в Сети появилась первая информация об электронном чипе SoC Snapdragon 6150. На тот момент были презентованы лишь данные о том, что схема однокристального типа планируется производиться по одиннадцатинанометровому технологическому процессу.
А сегодня новая SoC уже была замечена в инфобазе Geekbench, и это уже дает понимание того, насколько сильна производительность её процессора.
Так вот, новое устройство, по всей видимости тестовое, набрало более двух с половиной тысяч балов в режиме одного потока, и почти пять с половиной тысяч - в многопоточном режиме. Объем составляет шесть гигабайт при частоте в почти два гигагерца.
Судя по названию, платформа будет производиться для среднего сегмента. И если это действительно соответствует планам, то производительность среднебюджетного устройства весьма порадует пользователей.
А сегодня новая SoC уже была замечена в инфобазе Geekbench, и это уже дает понимание того, насколько сильна производительность её процессора.
Так вот, новое устройство, по всей видимости тестовое, набрало более двух с половиной тысяч балов в режиме одного потока, и почти пять с половиной тысяч - в многопоточном режиме. Объем составляет шесть гигабайт при частоте в почти два гигагерца.
Судя по названию, платформа будет производиться для среднего сегмента. И если это действительно соответствует планам, то производительность среднебюджетного устройства весьма порадует пользователей.
Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 21:30