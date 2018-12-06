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Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует производительностью

Около месяца тому назад в Сети появилась первая информация об электронном чипе SoC Snapdragon 6150. На тот момент были презентованы лишь данные о том, что схема однокристального типа планируется производиться по одиннадцатинанометровому технологическому процессу.
Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует производительностью

А сегодня новая SoC уже была замечена в инфобазе Geekbench, и это уже дает понимание того, насколько сильна производительность её процессора.

Так вот, новое устройство, по всей видимости тестовое, набрало более двух с половиной тысяч балов в режиме одного потока, и почти пять с половиной тысяч - в многопоточном режиме. Объем составляет шесть гигабайт при частоте в почти два гигагерца.

Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует производительностью


Судя по названию, платформа будет производиться для среднего сегмента. И если это действительно соответствует планам, то производительность среднебюджетного устройства весьма порадует пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 21:30

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