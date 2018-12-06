Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с мужем

[center[/center]По словам людей из окружения певицы, несмотря на плотный график она с мужем старается проводить как можно больше времени вместе. К такому графику привык и старший сын Орбакайте Никита Пресняков, который старается как можно чаще встречаться с мамой и младшей сестрой. Он частый гость на их вечеринках и завтраках.На снимке Кристина Орбакайте сидит в обнимку с супругом и в описанию к фотографии пожелала всем подписчикам хорошего дня и позитива. В комментариях пользователи отмечали, что они очень красивая пара и стали желать супругам счастья и любви. «Все влюбленные точно становятся похожими друг на друга», «Кристина, вы очень красивая и гармоничная пара. Счастья вам и любви», «Кристинка в твоих глазах умиротворение. Глаза спокойной и счастливой женщины. Любви и здоровья вам и вашей семье», писали в комментариях подписчики. За 6 часов с момента публикации снимок набрал 43 тысячи комментариев и более 400 комментариев.Свадьба Кристины Орбакайте и Михаила Земцова состоялась в 2005 году. Они воспитывают дочь Клавдию.