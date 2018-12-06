Светлана Лобода привезла дочку на выступление Тилля Линдеманна

Любители современной музыки всерьез уверены, что Светлана Лобода и Тилль Линдеманн находятся в романтических отношениях друг с другом, однако сами звезды такую информацию не комментируют никак, тем самым, по сути, только подогревая интригу. В целом, Лобода практически никогда не выносит на суд общественности подробности личной жизни, да и о том, кто же является отцом младшего ребенка, она тоже умалчивает.Поп-дива явилась на выступление Линдеманна вместе со старшей дочкой, в элитном авто и с охраной. Однако спустя небольшое время семилетняя дочь певицы, сопровождаемая няней, уехала домой, так как концерт имел ограничения по возрасту. Светлана Лобода, оставшаяся в клубе, продолжила просмотр выступления из VIP-зоны, а затем певица и фронтмен "Раммштайна" проследовали в гримерку немецкого исполнителя.Стоит добавить, что некоторое время назад именно Тилль Линдеманн взял на себя миссию забрать экс-"ВИА Гру" из больницы, где она проходила послеоперационное восстановление. А немного спустя Лобода инициировала турне в Германии, где, предположительно, провела тайную встречу с музыкантом.