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Ученые нашли новый способ диагностики рака по тесту на лестнице

Испанские ученые из Университетской больницы Ла-Корунья (Universidade da Coruña) в ходе исследования нашли новый способ диагностики рака. Для этого они предложили использовать тест на лестнице.
Ученые нашли новый способ диагностики рака по тесту на лестнице

В ходе теста ученые предлагают пациентам пройти три этажа по лестнице без остановки. Если человеку удастся это сделать, то это указывает, что риск смерти от онкологического заболевания составляет 50%. Кроме того, удачное прохождение данного теста указывает на вероятность смерти от других болезней на 75%.

В исследовании приняли участие более 12 тысяч взрослых людей возрастом свыше 60 лет. Ученые следили за ними в течение пяти лет. Те люди, которые регулярно занимались физкультурой, умирали от сердечных болезней в 1,2% случаев. Данный показатель в неактивной группе составлял 3,2%. Что касается рака, то показатели составляли 0,8% и 1,5% соответственно, а риск смерти от других болезней оценивался в 0,6% и 1,7%.

По словам кардиолога Хесуса Петейро, если человек способен пройти три-четыре этажа по лестнице без остановки, то у него очень хорошая физическая форма. В другом случае человеку необходимо уделить внимание своему состоянию. Данное исследование в очередной раз указывает пользу физических нагрузок. Кроме снижения массы тела, повышенная двигательная активность улучшает показатели кровяного давления и липидов, снижает воспаление и благоприятно способствует на иммунную систему.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:44

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