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Актёр Максим Матвеев поделился фотографией новорожденного сына

Известный российский актёр Максим Матвеев поделился на своей странице в Instagram долгожданной новостью – сегодня его супруга Елизавета Боярская родила их второго сына, и разместил соответствующее фото с ним. Матвеев в подписи к посту благодарит жену за подаренного малыша, и сообщает, новорожденного назвали Григорием.
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией новорожденного сына

Популярные российские актёры Матвеев и Боярская познакомились на съёмочной площадке около восьми лет назад. Максим в то время ещё был в браке с Яной Сексте, но ради отношений с Елизаветой развёлся. Пара поженилась летом 2010 года, а через два года стало известно о рождении у них первенца Андрея. Звёздные родители продолжительное время скрывали малыша от публики, считая, что этим ограждают его от излишнего внимания. Потом они изменили своё мнение, и стали часто делится моментами счастливой семейной жизни и взрослением сына.

В начале осени этого года стало известно об ожидающемся прибавлении в актёрской семье, а в начале ноября Боярская подтвердила свой скорый уход в декретный отпуск, при этом уточнив, он не будет слишком длинным. Елизавета заверила поклонников, после короткого восстановления она снова будет их радовать своим талантом.

И вот уже сегодня счастливый отец Максим Матвеев сообщил о рождении в одной из клиник города на Неве их сына, а также поделился, и мама, и малыш чувствуют себя прекрасно. Он поблагодарил супругу за подаренное ему чудо в лице их сынишки и искренне признался ей в своей любви. Поклонники не остались в стороне от знаменательного события в семье Матвеева и Боярской, поздравили их с рождением второго наследника, и пожелали огромного здоровья Елизавете и маленькому Григорию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:43

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