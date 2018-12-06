Актёр Максим Матвеев поделился фотографией новорожденного сына

Популярные российские актёры Матвеев и Боярская познакомились на съёмочной площадке около восьми лет назад. Максим в то время ещё был в браке с Яной Сексте, но ради отношений с Елизаветой развёлся. Пара поженилась летом 2010 года, а через два года стало известно о рождении у них первенца Андрея. Звёздные родители продолжительное время скрывали малыша от публики, считая, что этим ограждают его от излишнего внимания. Потом они изменили своё мнение, и стали часто делится моментами счастливой семейной жизни и взрослением сына.В начале осени этого года стало известно об ожидающемся прибавлении в актёрской семье, а в начале ноября Боярская подтвердила свой скорый уход в декретный отпуск, при этом уточнив, он не будет слишком длинным. Елизавета заверила поклонников, после короткого восстановления она снова будет их радовать своим талантом.И вот уже сегодня счастливый отец Максим Матвеев сообщил о рождении в одной из клиник города на Неве их сына, а также поделился, и мама, и малыш чувствуют себя прекрасно. Он поблагодарил супругу за подаренное ему чудо в лице их сынишки и искренне признался ей в своей любви. Поклонники не остались в стороне от знаменательного события в семье Матвеева и Боярской, поздравили их с рождением второго наследника, и пожелали огромного здоровья Елизавете и маленькому Григорию.