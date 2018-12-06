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Жители Швеции шокированы смертоносной планетой Нибиру

Жители города Вестерос в Швеции оказались шокированы появлением в небе смертоносной планеты Нибиру. Видеозапись необычного явления в небе была опубликована в видеохостинге YouTube.
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой Нибиру

По словам очевидцев, они увидели именно Нибиру, а не что иное. От красного пятна в небе сквозь облака проходили толстые яркие лучи. Они отметили, что сперва посчитали, что это зловещий восход Солнца, но позже поняли, что это что-то другое. К точке зрения, что в шведском небе появилась именно загадочная планета, также склоняются и уфологи.

Загадочный объект появился над Вестеросом еще 26 ноября в 09:30 по местному времени, но видео опубликовали лишь вчера. Уфологи считают, что Нибиру несет в себе опасность для Земли и в ближайшее время именно с нее может начаться захват нашей планеты инопланетными захватчиками. Другая часть конспирологов придерживается мнения, что прямого захвата не будет, а Нибиру вызовет масштабные катаклизмы на Земле.

В комментариях также отметились и скептики, которые утверждали, что на видео попала не планета Нибиру, а это может быть фотомонтаж, оптический обман или же обычное атмосферное явление. Что же увидели жители Вестероса на самом деле, вопрос остается открытым.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

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