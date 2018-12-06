Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми





Имя Нобелевского лауреата Энрико Ферми известно многим людям, сферы деятельности которых очень далеки от его научных изысканий в области квантовой механики и теоретической физики. Он, наверное, стал общеизвестным после заданного вопроса: где все? Этот вопрос относится к представителям внеземных цивилизаций, которые, несомненно, существуют, но за миллиарды лет жизни Вселенной так и не смогли предоставить человечеству фактов своего неоспоримого пребывания на планете или её орбите.Уже не первую сотню лет учёные задаются вопросом, почему за столь огромный временной период представители иных цивилизаций не выходят на контакт с жителями Земли. Ведь если человечеству удалось за короткое время продвинуться глубоко в изучении и освоении космического пространства, то есть цивилизации, существующие гораздо дольше и продвинувшиеся в развитии технологий намного дальше.Одним из решений учёными парадокса Ферми является: человечество одиноко во Вселенной и иных разумных рас не существует. Ещё одним из решений есть: существуют другие расы, но они не есть разумными. Также существует версия, что есть иные цивилизации и они разумны, но по каким-то причинам избегают контактов с жителями Земли.У каждого из решений парадокса Ферми есть свои сторонники и противники. Учёные не могут сойтись в едином мнении на сей счёт, а кто из них был прав покажет время и дальнейшее освоение необъятных космических просторов.