АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми

Многие слышали термин «парадокс Ферми», но не все знают его значение и формулировку. Также многим известно о возможности существований внеземных цивилизаций и при этом об отсутствии доказательств фактов их существования.
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми

Имя Нобелевского лауреата Энрико Ферми известно многим людям, сферы деятельности которых очень далеки от его научных изысканий в области квантовой механики и теоретической физики. Он, наверное, стал общеизвестным после заданного вопроса: где все? Этот вопрос относится к представителям внеземных цивилизаций, которые, несомненно, существуют, но за миллиарды лет жизни Вселенной так и не смогли предоставить человечеству фактов своего неоспоримого пребывания на планете или её орбите.

Уже не первую сотню лет учёные задаются вопросом, почему за столь огромный временной период представители иных цивилизаций не выходят на контакт с жителями Земли. Ведь если человечеству удалось за короткое время продвинуться глубоко в изучении и освоении космического пространства, то есть цивилизации, существующие гораздо дольше и продвинувшиеся в развитии технологий намного дальше.

Одним из решений учёными парадокса Ферми является: человечество одиноко во Вселенной и иных разумных рас не существует. Ещё одним из решений есть: существуют другие расы, но они не есть разумными. Также существует версия, что есть иные цивилизации и они разумны, но по каким-то причинам избегают контактов с жителями Земли.

У каждого из решений парадокса Ферми есть свои сторонники и противники. Учёные не могут сойтись в едином мнении на сей счёт, а кто из них был прав покажет время и дальнейшее освоение необъятных космических просторов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Ученые нашли новый способ диагностики рака по
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми
Обнародована информация о системных данных и
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не
Ученые обнаружили в Мексике предположительно
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не
В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без
Российские учёные из МГУ разработали новый метод
Американские исследователи объяснили причины
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных
После расставания с Виктором Шароваровым
Замужние женщины обсуждают со своими мужьями
Дарье Друзьяк грозит 6 лет тюрьмы за воровство и
Эксперт рассказал как получить компенсацию за
В Нижегородской области трое посетителей до
Исправляющее ошибки обновление iOS 12.1.1 от
Владимир Путин предложил участникам ЕврАзЭС
Астрономы: Известно точное расстояние от Земли до
Продюсер Максим Фадеев отверг девушек с пластикой
Новая Suzuki Ertiga получит версию "под спорт"
Просмотреть все новости