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На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину

В правоохранительных органах Кубани сообщили, что в станице Благовещенской на Бугазской косе без вести пропал 30-летний мужчина. С заявлением в полицию обратилась в конце августа одна из отдыхающих из Ставрополья.
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину

По словам заявительницы, что она с компанией 19 августа приехала на черноморское побережье на один день. Они взяли на прокат доски для серфинга с веслами. На расстоянии несколько сотен метров от берега к ним подплыло небольшая лодка, чтобы помочь добраться на сушу, поскольку был ветер. Все согласились, что пропавший мужчина сказал, что доплывет сам. На берегу его так и не увидели. На данный момент мужчина числится среди пропавших без вести.

Пропавшему на вид 30 лет, его рост 165 сантиметров, волосы темной расцветки. В день пропажи на нем были одеты в майку и черные шорты.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07

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