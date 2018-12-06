На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину





По словам заявительницы, что она с компанией 19 августа приехала на черноморское побережье на один день. Они взяли на прокат доски для серфинга с веслами. На расстоянии несколько сотен метров от берега к ним подплыло небольшая лодка, чтобы помочь добраться на сушу, поскольку был ветер. Все согласились, что пропавший мужчина сказал, что доплывет сам. На берегу его так и не увидели. На данный момент мужчина числится среди пропавших без вести.Пропавшему на вид 30 лет, его рост 165 сантиметров, волосы темной расцветки. В день пропажи на нем были одеты в майку и черные шорты.