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Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не покорила Америку

В конце ноября Ольга Бузова прилетела в США, чтобы очаровать местную публику своим творчеством.
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не покорила Америку

Выступать российская звезда должна была в самом обычном клубе-ресторане Маями. Именно там, а ни на какой концертной площадке, Бузова хотела произвести фурор с программой «Под звуки поцелуев».

Увы, но покорить Соединённые Штаты нашей звезде так и не удалось, потому что концерт пришлось отменить. Причина для поклонников Бузовой очень обидна – реализовано лишь 7 билетов.

Американский дебют провален.

А ведь цена на билеты была весьма недорогой по американским меркам: 65 - 150 долларов. Однако хейтеры увидели в этом хорошее для Бузовой. Ведь теперь она в Майами точно может организовать встречу с фанатами, не боясь, что кто-то в толкучке отдавит свои ноги или нанесёт ещё какую-нибудь травму.
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не покорила Америку

Многие удивлены, почему не прокатил стандартный прием, благодаря которому Оля «порвала» Олимпийский, Крокус Сити Холл, а скоро в Санкт-Петербурге «порвет» местный зал.

А может просто не нашлось желающих на бесплатные билеты?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:03

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