Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не покорила Америку





Выступать российская звезда должна была в самом обычном клубе-ресторане Маями. Именно там, а ни на какой концертной площадке, Бузова хотела произвести фурор с программой «Под звуки поцелуев».Увы, но покорить Соединённые Штаты нашей звезде так и не удалось, потому что концерт пришлось отменить. Причина для поклонников Бузовой очень обидна – реализовано лишь 7 билетов.Американский дебют провален.А ведь цена на билеты была весьма недорогой по американским меркам: 65 - 150 долларов. Однако хейтеры увидели в этом хорошее для Бузовой. Ведь теперь она в Майами точно может организовать встречу с фанатами, не боясь, что кто-то в толкучке отдавит свои ноги или нанесёт ещё какую-нибудь травму.Многие удивлены, почему не прокатил стандартный прием, благодаря которому Оля «порвала» Олимпийский, Крокус Сити Холл, а скоро в Санкт-Петербурге «порвет» местный зал.А может просто не нашлось желающих на бесплатные билеты?