В Нижегородской области трое посетителей до смерти забили хозяина кафе
В правоохранительных органах сообщили, что в Нижегородской области трое посетителей кафе до смерти забили хозяина заведения за то, что тот отказался их отвести в другое место для продолжения распития алкоголя. Инцидент произошел в поселке Мухтолово Ардатовского района в ночь с 4 на 5 декабря.
По данным сотрудников регионального управления Следственного комитета, трое молодых парней в возрасте от 18 до 22 лет подрались с владельцем кафе. Они наглым образом потребовали, чтобы он отвез их в другое заведение, когда его закрылось. 51-летний мужчина ответил отказом и на него сразу же набросились нападавшие. Они стали бить его по голове, телу до тех пор, пока пострадавший не стал подавать признаков жизни. После этого компания положила тело в его же автомобиль ВАЗ-2107, отвезла к оврагу, куда и выбросила, накрыв снегом. В этот же день участковый увидел автомобиль, который ехал без номерных знаков, а из его окон запускали фейерверки. На требование правоохранителя остановится, водитель продолжил движение. Участковый офицер передал коллегам ориентировку на автомобиль и через время его остановили.
Задержанные в отделении полиции дали признательные показания и показали, где находится труп мужчины. Двое из троих задержанных уже имели проблемы с законом. Отмечается, что во время драки в кафе подозреваемые украли деньги из кассы. По данному факту открыто уголовное дело. Расследование убийства и кражи продолжается.
По данным сотрудников регионального управления Следственного комитета, трое молодых парней в возрасте от 18 до 22 лет подрались с владельцем кафе. Они наглым образом потребовали, чтобы он отвез их в другое заведение, когда его закрылось. 51-летний мужчина ответил отказом и на него сразу же набросились нападавшие. Они стали бить его по голове, телу до тех пор, пока пострадавший не стал подавать признаков жизни. После этого компания положила тело в его же автомобиль ВАЗ-2107, отвезла к оврагу, куда и выбросила, накрыв снегом. В этот же день участковый увидел автомобиль, который ехал без номерных знаков, а из его окон запускали фейерверки. На требование правоохранителя остановится, водитель продолжил движение. Участковый офицер передал коллегам ориентировку на автомобиль и через время его остановили.
Задержанные в отделении полиции дали признательные показания и показали, где находится труп мужчины. Двое из троих задержанных уже имели проблемы с законом. Отмечается, что во время драки в кафе подозреваемые украли деньги из кассы. По данному факту открыто уголовное дело. Расследование убийства и кражи продолжается.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:55