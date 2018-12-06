В Нижегородской области трое посетителей до смерти забили хозяина кафе





По данным сотрудников регионального управления Следственного комитета, трое молодых парней в возрасте от 18 до 22 лет подрались с владельцем кафе. Они наглым образом потребовали, чтобы он отвез их в другое заведение, когда его закрылось. 51-летний мужчина ответил отказом и на него сразу же набросились нападавшие. Они стали бить его по голове, телу до тех пор, пока пострадавший не стал подавать признаков жизни. После этого компания положила тело в его же автомобиль ВАЗ-2107, отвезла к оврагу, куда и выбросила, накрыв снегом. В этот же день участковый увидел автомобиль, который ехал без номерных знаков, а из его окон запускали фейерверки. На требование правоохранителя остановится, водитель продолжил движение. Участковый офицер передал коллегам ориентировку на автомобиль и через время его остановили.Задержанные в отделении полиции дали признательные показания и показали, где находится труп мужчины. Двое из троих задержанных уже имели проблемы с законом. Отмечается, что во время драки в кафе подозреваемые украли деньги из кассы. По данному факту открыто уголовное дело. Расследование убийства и кражи продолжается.